إيران وأمريكا تتبادلان الإفراج عن محتجزين

تبادلت ايران والولايات المتحدة الإفراج عن محتجزين اثنين لدي كل منهما الأخرى.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة اليوم السبت، عن الإفراج عن الدكتور مسعود سليماني، الذي كان محتجزا في الولايات المتحدة منذ حوالي عام.

أشار في التغريدة إلى الإفراج عن المواطن الأمريكي، "تشي يه وانج"، الذي كان محتجزا لدى طهران، وفقًا لوكالة فارس للأنباء.

وتابع "أنا مسرور للغاية لأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد وانج سينضمان قريبا إلى أسرتيهما؛ أنا أقدر كل المعنيين وخاصة الحكومة السويسرية".

تجدر الإشارة إلى سويسرا ترعى المصالح الأمريكية في إيران.