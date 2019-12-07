يلتقي فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز قبل أيام قليلة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، مع ضيفه ريال مايوركا اليوم، السبت، في الجولة السادسة عشر أملا في الحفاظ على موقعه في القمة.

ويتساوى برشلونة في رصيد النقاط مع غريمه التاريخي ريال مدريد برصيد 31 نقطة من 14 مباراة لكل منهما، قبل مواجهة النادي الملكي مع ضيفه اسبانيول في اليوم ذاته.

واستعاد ميسي، الذي غاب عن بداية مشوار فريقه في الموسم الحالي، مستواه المعهود وبات عنصر حسم في كامب نو ، في ظل مساعي النادي الكاتالوني لكبح جماح ضيفه مايوركا.

وقال ميسي لمجلة "فرانس فوتبول" عقب فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة "معرفة أن هناك مباراة وشيكة يجعلني أشعر بأنني حي".

وأضاف "تعرضت لسوء حظ من خلال الإصابة في الجولة الأولى من الموسم ولم اتمكن من المشاركة به، لكن بمرور الوقت استعدت إيقاعي وأدائي المعهود".

وغاب ميسي عن خمس مباريات لبرشلونة بالدوري الإسباني بسبب الإصابة، لكنه سجل تسعة أهداف خلال تسع مباريات وصنع خمسة أهداف لزملائه.

وجاء أحدث أهداف ميسي خلال المباراة القوية أمام اتلتيكو مدريد بعدما نجح في هز الشباك في الثواني الأخيرة ليمنح برشلونة ثلاث نقاط غالية.

ويقود ميسي ولويس سواريز وانطوان جريزمان خط هجوم برشلونة أمام مايوركا، بينما يستمر غياب الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه ميسي وسواريز تسجيل الأهداف، فإن جريزمان لازال يبحث عن الوصول للأداء الرائع الذي كان يقدمه مع فريقه السابق اتلتيكو.

ويمتلك ريال مدريد مجددا فرصة الصعود إلى القمة ولو بشكل مؤقت، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، من خلال مباراته أمام اسبانيول صاحب المركز الثاني من القاع والذي لم يذق طعم الفوز في أخر خمس مباريات له في الليجا.

ولم يحدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، بعد ما إذا كان سيمنح الجناح الويلزي جاريث بيل فرصة المشاركة الأولى منذ البداية على ملعب الفريق بعد أن تسبب بيل في غضب جماهير الفريق خلال فترة التوقف بسبب الاجندة الدولية الشهر الماضي.

واستهدفت جماهير الريال جاريث بيل خلال مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو أعقبت فترة التوقف الدولي، وذلك لدى مشاركته كبديل، لكنه عاد وشارك منذ البداية خلال فوز النادي الملكي على ملعب الافيس بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي.

ويفتقد ريال مدريد جهود الجناح البلجيكي ادين هازارد وكذلك لوكاس فاسكيز وماركو اسينسيو وخاميس رودريجيز.

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي غرناطة مع ألافيس وليفانتي مع فالنسيا.