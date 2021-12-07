لايبزج يهزم سيتي وينتقل للدوري الأوروبي وسان جيرمان يقسو على كلوب بروج

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اقتنص فريق لايبزج الألماني بطاقة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 /1 .

وأنهى لايبزج دور المجموعات من دوري الأبطال في المركز الثالث برصيد سبع نقاط لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الوقت الذي تذيل فيه كلوب بروج الترتيب برصيد أربع نقاط ليودع البطولة القارية.

ورغم الهزيمة تصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وحل سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، انتهى الشوط الأول بتفوق لايبزج بهدف سجله المجري دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني أحرز البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثاني للايبزج لكن بعد خمس دقائق فقط رد الجزائري رياض محرز بهدف لسيتي.

وأنهى سيتي المباراة بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 82.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، حقق سان جيرمان فوزا كاسحا على كلوب بروج بفضل تألق كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتقدم مبابي بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين الثانية والسابعة ثم أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 38 وعاد البرغوث الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ضربة جزاء في الوقت الذي تكفل فيه ماتس ريتس بتسجيل الهدف الوحيد لكلوب بروج في الدقيقة 68.