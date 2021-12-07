محكمة روسية تفرض غرامة جديدة على جوجل بسبب محتوى محظور

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فرضت محكمة جزئية في موسكو غرامة جديدة على شركة "جوجل" بقيمة خمسة ملايين روبل (67181 دولارا) بسبب الامتناع عن حذف محتوى محظور.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية لمحكمة منطقة تاجانسكي أن القاضي قرر تغريم جوجل بموجب مادة من القانون الإداري الروسي تتعلق بعدم تقييد الوصول إلى المعلومات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في وقت لاحق في قضيتين أخريين ضد جوجل، بالتهمة نفسها.

ويبلغ إجمالي الغرامات على الشركة حاليا 49 مليون روبل (أكثر من 658 ألف دولار).

وتفرض المحاكم الروسية غرامات متكررة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك.

وتوجه السلطات للشركات اتهامات من بينها عدم حذف دعوات إلى تظاهرات غير مصرح بها أو نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال.

وينتقد النشطاء الغرامات الروسية ويؤكدون أنها تهدف إلى قمع حرية الإنترنت في البلاد.