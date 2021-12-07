مستشار النمسا يعلن انتهاء الإغلاق في البلاد 12 ديسمبر للملقحين فقط

أعلن مستشار النمسا الجديد كارل نيهمر، انتهاء الإغلاق العام في البلاد يوم 12 ديسمبر الجاري لمن تلقوا لقاحات كورونا.

وقال نيهمر - في أول خطاب له اليوم الثلاثاء، عقب توليه رئاسة الحكومة: "يجب أن نكون واضحين بشأن حقيقة أن فيروس كورونا سيكون جزءًا من حياتنا"، ومع ذلك سيتم تخفيف القيود تدريجيا.

وأشار إلى أن أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد سيعقد غدا الأربعاء، لبحث ترتيبات إنهاء الإغلاق، بالتشاور مع خبراء الصحة ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية، مضيفا أن فتح البلاد بات ضرورة عاجلة للمواطنين، ولكن سيتم إجراء هذا الأمر بعناية وبتوفير الاحتياطات الصحية والأمنية اللازمة.

وذكر أن جميع الولايات الفيدرالية حرة في فرض إجراءات أكثر صرامة، مشددا على ضرورة أن يمتثل السكان لتدابير السلامة وأن يظل استخدام الكمامات الطبية عاملا مهمًا "لحماية نفسك والآخرين".

على جانب آخر، واصلت إصابات كورونا الجديدة تراجعها - بحسب بيان لوزارة الصحة النمساوية - حيث تم تسجيل 4233 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.