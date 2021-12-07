أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، عدم قدرة مصر على تطبيق القرار الذي أقدمت عليه حكومة الإمارات بإعطاء إجازة يومين ونصف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "في دولة مثل مصر لا يمكن الانتقال لإجازة يومين ونصف.. إما تكون الإجازة ثلاثة أيام أو لا.. وهذا بسبب صعوبة المواصلات ومن ثم توجد صعوبة في التطبيق".

وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار في مصر يحتاج عدة سنوات، موضحًا أنه يمكن الانتظار لحين تكون المؤسسات كاملة وقادرة على تطبيق هذه الإجازة.

وكانت دولة الإمارات قد قرّرت تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ الحكومة أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.