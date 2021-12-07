 واشنطن تنسق مع أوروبا حول عدد من العقوبات المالية على روسيا حال «غزوها» أوكرانيا - بوابة الشروق
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واشنطن تنسق مع أوروبا حول عدد من العقوبات المالية على روسيا حال «غزوها» أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 6:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 6:20 ص

قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة نسقت مع حلفائها الأوروبيين حول عدد من العقوبات المالية التي ستفرضها على روسيا وستشكل ضررا كبيرا على اقتصادها في حالة مضت روسيا قدما في "غزو" أوكرانيا.
وأوضح المسؤول -في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية- أن هناك مناقشات مكثفة تجري مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا حول ما يمكن القيام به بصورة جماعية في حالة التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، كما أن هناك إجراءات اقتصادية ملموسة من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الصدد.
يأتي هذا قبل إجراء المكالمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والمقررة اليوم الثلاثاء، والتي سيبحثان فيها عددا من القضايا المشتركة.

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