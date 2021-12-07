الاتحاد الأوروبي يطلق على 2022 «عام الشباب»

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أطلق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على عام 2022 اسم "العام الأوروبي للشباب".

وفي بيان أصدرته الدول الأعضاء، جرى الإعلان عن مؤتمرات وفعاليات ومبادرات أخرى من شأنها تسليط الضوء على المواطنين الأصغر سنا في التكتل.

وأضاف البيان: "لقد عانى الشباب من الكثير من المصاعب خلال الجائحة. وأن عام الشباب الأوروبي سيكرم جهودهم للتغلب على النكسات التى مروا بها والتى تسببت فيها ازمة كوفيد - 19 " .

ولا يزال يتعين الموافقة رسميا على البرنامج، الذي تم التفاوض بشأنه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

وقالت سابين فيرهاين، عضو الحزب الديمقراطى المسيحى في ألمانيا وعضو البرلمان الأوروبى في بروكسل، إن الهيئة التشريعية حصلت على ميزانية لا تقل عن 8 ملايين يورو للمشروع .

وفي خطابها عن حالة الاتحاد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالفعل عن خطط لجعل عام 2022 عاما للشباب.