لميس الحديدي عن المطربة حنان: نجمة جيل التسعينيات عادت للساحة بعد غياب

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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على استضافتها للمطربة حنان خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”.

وقالت "نجمتنا الليلة المطربة حنان نجمة جيل التسعينات والتي تألقت مع فريق الأصدقاء.. وصاحبة الصوت الرائع، لها أغاني لا ننساها أبدًا".

أكدت أن المطربة حنان أعتزلت الفن، رغم تألقها البالغ في الغناء، وتزوجت في ألمانيا، وغابت عن الساحة الفنية.

وحلت الليلة، الفنانة حنان ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه عبر قناة"ONE”.

وأكدت المطربة حنان أنها لم تريد الاعتزال ولكنها كانت تحتاج لفترة استراحة لأسباب خاصة، مضيفة: "لما سبت الغناء دي كانت مسألة قاسية جدًا كانت أقسى مرحلة في حياتي".