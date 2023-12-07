حصيلة العدوان على غزة ترتفع لأكثر من 17 ألف شهيد وما يزيد عن 62 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى أكثر من 17 ألف شهيد، وما يزيد عن 62 ألف إصابة.

ولفت المتحدث باسم الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إلى استشهاد 350 مواطنا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء إلى17 ألفًا و177، وأكثر من 46 ألف إصابة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في رفح كارثي، منوهًا أن «الإمكانيات الصحية لا تتناسب مع الاعتداءات وأعداد النازحين إلى المدينة»، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقال إن رفح شهدت مجازر مروعة في الساعات الأخيرة، أسفرت عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة المئات، لافتُا إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة تؤثر على الأطفال الرضع والجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وتواصل قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعين سكنيين في منطقتي الدفاع المدني شمال قطاع غزة، وحارة عمران عند مفترق التلحية وسط خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو هارون الخولي بمنطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

كما استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عاصي قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب غزة.

وارتقى 10 شهداء، وعدد من الجرحى، من عائلة خلف وأبو شهلا، في قصف منزل عائلة المشهراوي بجوار مسجد شهداء الأقصى في حي الصبرة بغزة.