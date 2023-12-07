30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

حصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على خطاب من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 9 مساء مباراة الأهلي وبطل الجزائر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ووافق الاتحاد الإفريقي في الأيام الماضية على طلب الأهلي بإقامة مباراة شباب بلوزداد على ستاد برج العرب في ظل تحفظ كولر على أرضية ستاد السلام، وإغلاق ستاد القاهرة للصيانة واستكمال الإصلاحات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.