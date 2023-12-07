شولتس يدعو إلى التضامن مع اليهود في ألمانيا ببداية عيد حانوكا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التضامن والتعاطف مع اليهود في ألمانيا، فيما أشعل أول شمعة بمناسبة بدء عيد حانوكا (عيد الأنوار).

وقال شولتس في برلين اليوم الخميس: "إنه أمر شديد الأهمية هذه المرة، هكذا يمكن لكن واحد منا أن يمنح كلمات (لن يتكرر هذا أبدا) قوة".

وأشعل شولتس أول شمعة في شمعدان تساعي طويل خاص بعيد الحانوكا عند بوابة براندنبورج.

وقال إنه من الملائم أن ينصب هذا الشمعدان في قلب العاصمة الألمانية "كرمز للأمل والثقة ورمز للارتباط المتأصل بالعقيدة اليهودية ي ومواطنينا اليهود ببلادنا".

وأعاد شولتس إلى الذاكرة هجمات حركة حماس ضد دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر والحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، بحسب ادعائه.

وذكر شولتس: "لا نقبل أن يخشى مواطنونا اليهود من ممارسة دينهم وثقافتهم وحياتهم اليومية علنا"، بحسب وصفه.

واتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية في مؤتمر الخريف بحضور وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر في وقت سابق من اليوم الخميس، على التزامهم حيال حماية اليهود في ألمانيا، وأكد اندي جروته وزير داخلية ولاية هامبورج أن "الحياة اليهودية في ألمانيا تتمتع بحماية خاصة من الدولة".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وشولتس ووزيري الخارجية والدفاع أنالينا بيربوك بوريس بيستوريوس على الترتيب قاموا بزيارات تضامنية لدولة الاحتلال عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.

وتضمن إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع، من جانبها، ردت إسرائيل بإعلان الحرب على حماس.