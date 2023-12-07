 ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي لـ413 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي لـ413 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 10:32 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وفق هيئة البث العبرية.

وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 88 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.


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