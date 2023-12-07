تعيين أمريكية وفرنسية نائبين لمفوض الأونروا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن تعيين أنطونيا ماري دي ميو من الولايات المتحدة في منصب نائب المفوض العام (الدعم العملياتي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتتولى دي ميو حاليًا منصب مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة، وتتمتع بخبرة تقارب خمسة وعشرين عامًا في القيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، والتمثيل، وتعبئة الموارد، وجميع جوانب الرقابة التشغيلية في المجال الإنساني وسياقات الصراع والتعافي والتنمية.

كما أعلن جوتيريس عن تعيين الفرنسية ناتالي بوكلي نائبا للمفوض العام (البرامج والشراكات) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، خلفا للنرويجية ليني ستينسيث.

وتشغل بوكلي حاليا منصب نائب المفوض العام بالإنابة للأونروا، وتجلب إلى منصبها خمسة وعشرين عاما من الخبرة الدولية، بالإضافة إلى الخبرة الميدانية الموضوعية في بيئات الصراع وما بعد الصراع الحساسة مع التركيز بشكل خاص على الحكم والاستجابة للأزمات والانتخابات.