أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مدعومة من إيران تمول الحوثيين في اليمن

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 13 فردا وكيانا متهمين بتحويل الأموال إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن البضائع الإيرانية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن خطة التمويل هذه مكنت الحوثيين من شن هجمات على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، ما يهدد طريقا تجاريا عالميا رئيسيا.



وجاء في بيان للوزارة أن "الهجمات التي شنت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون هددت أيضا السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية".



واستخدم الأفراد والكيانات "شبكة معقدة من مكاتب الصرافة والشركات في مناطق متعددة" ، من بين ذلك في اليمن وإيران ولبنان وتركيا وسانت كيتس ونيفيس، حسبما أفادت واشنطن.



ووفقا للعقوبات الأمريكية، سيتم تجميد أي أصول داخل الولايات المتحدة. كما يحظر على المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة التعامل مع الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات.



وكثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة للقضاء على مقاتلي حماس.