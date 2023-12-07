الصحة الفلسطينية: استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الفتى عمر أبو بكر (16 عاما) استشهد "برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة يعبد" جنوب غرب جنين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة "استشهاد الشاب عبد الناصر مصطفى الرياحي (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة".

وسبق أن أعلنت الوزارة عن "شهيدين في طمون ومخيم الفارعة فجر اليوم برصاص الاحتلال، هما: الطفل عبدالرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاما)، ومعاذ إبراهيم زهران (23 عاما)".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ثلاث إصابات "برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بينها إصابتان بحالة خطيرة".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ ذلك التاريخ، استشهد 259 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة.