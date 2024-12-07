قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنَّ التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات المعنية بصحة الأم سواء الدولية أو المحلية تفيد بأن الأفضل في تغذية الطفل هو لبن الأم لأنه يمكن الطفل من الحصول على النمو البدني وجهاز المناعي وأن كل الألبان الصناعية لا تحقق هذا الغرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه التوصيات زادت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه كان هناك عدد من التوصيات القديمة بشأن ألبان الأطفال تم تغييرها، وأشار إلى أن هناك ممارسات سيئة تم رصدها بشأن أضرار لبن الأطفال الصناعي.

وتابع: «رصدنا حالات تصرف ألبان لأطفال متوفين»، مفيدا بأن عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة حوالي 300 جنيه.

وأكد أن منظومة ألبان الأطفال بالكامل مميكنة وتم التدريب على التعامل مع الأمهات والطفل، موضحًا أن التوصيات الحديثة تؤكد أن الأم التي تعاني من المرض السكري يجب أن ترضع الطفل لكي يكون هناك اتزان في نسب السكر في الجسم.



وبدأت وزارة الصحة والسكان تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالألبان المدعمة يوم الخميس، إذ حددت فئات معينة مقرر لها الحصول علي هذه الألبان -شبيه لبن الأم- وذلك بعد التدقيق اللازم، وجاءت الفئات المخصصة للحصول على الألبان 8 مجموعة رئيسية ويندرج تحتها الحالات على النحو التالي:-

الفئات المستحقة للحصول على الألبان المدعمة للأطفال

1- ولادة طفلين توائم فأكثر، على أن يكون الصرف يكفي طفل واحد.

2- وفاة الأم.

3- إصابة الأم بالفشل الكلوي أو الكبدي.

4- مرض الأم بمرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

5- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

6- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

7- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسب.

8- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.عدد الحصص المقرر صرفها من الألبان المدعمة

- سيحصل كل طفل على 64 عبوة لبن صافي بوزن 400 جرام على مدار 12 شهراً.