فرانس برس: 2000 جندي سوري عبروا الحدود العراقية

سمحت السلطات العراقية بدخول «مئات» الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي، على ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة «فرانس برس»، السبت.

وقال مسئول عراقي أمني إن «عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي»، لافتا إلى أن «دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني».

وأشار مسئول آخر إلى أن من بين هؤلاء «الفارّين من الجبهة جرحى نقلوا إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج».

ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور.

في غضون ذلك، أخلت القوات الحكومية السورية بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن القوات الحكومية أخلت فرع سعسع للمخابرات العسكرية في ريف دمشق، والذي يبعد حوالي 25 كيلومترا عن العاصمة.