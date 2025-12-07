اندلاع حريق في لنش سياحي بمرسى أحد فنادق الغردقة

شهد مرسى أحد الفنادق السياحية جنوبي مدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق ضخم أسفر عن تفحم لنش سياحي وفلوكة كانت راسية بالمكان، دون وقوع أي إصابات.

وتلقى مسئولو الحماية المدنية إخطارًا أفاد باندلاع حريق بلنش سياحي سرعان ما امتدت نيرانه إلى فلوكة صغيرة كانت بجواره، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل أثناء رسوهما على المرسى.

وتبين من الفحص أن اللنش السياحي المحترق يحمل اسم “جرانه” ويبلغ طوله نحو 25 مترًا، بينما الفلوكة التي التهمتها النيران تُدعى سلمى ويبلغ طولها 12 مترًا.

تم تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشير المعلومات المبدئية إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا أو مصدرًا من مطبخ اللنش، وفقًا لأحد المصادر.