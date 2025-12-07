وزير خارجية تركيا يناقش مع نظيره النرويجي وضع غزة وتطورات أوكرانيا والحرب بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي قضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء جمع بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة على هامش منتدى الدوحة 2025 المقام يومي السبت والأحد، بحسب مصادر في الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن الجانبين ناقشا الوضع في غزة، والتطورات المتعلقة بأوكرانيا، والحرب في السودان.

وتستضيف العاصمة القطرية منتدى الدوحة 2025 تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس" يومي السبت والأحد بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.