نتنياهو: ضم الضفة لا يزال محل نقاش والمرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، متوقعًا أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وذكر نتنياهو أنه سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، مضيفا أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بات قريبا.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش فرص السلام الممكنة وإنهاء حكم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في القطاع.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بشأن المراحل التالية من خطة ترامب، لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع.

وتضمنت الخطة أيضا إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط مؤقتة في غزة، بإشراف «مجلس سلام» دولي وبدعم من قوة أمنية دولية.

وواصل نتنياهو: «سأجري محادثات مهمة للغاية نهاية الشهر حول كيفية ضمان تحقيق المرحلة الثانية»، قائلًا إن المرحلة الأولى من خطة ترامب توشك على الانتهاء.

وتراجعت وتيرة أعمال العنف، لكنها لم تتوقف بشكل كامل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ سريان الاتفاق، أعادت حماس جميع الرهائن الأحياء العشرين وسلمت رفات 27 آخرين مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني. ولا تزال رفات أحد الرهائن موجودة في غزة.