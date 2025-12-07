 الجيش اللبناني يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لـ«اليونيفيل» - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 5:58 ص القاهرة
الجيش اللبناني يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لـ«اليونيفيل»

وكالات
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 5:31 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 5:31 ص

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ستة متورطين في الاعتداء على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم السبت، :" اعتدى ليل الخميس/الجمعة الماضيين عدد من المواطنين على دورية لليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل في الجنوب ، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها".

وأكدت القيادة "خطورة أي اعتداء على اليونيفيل"، مشدّدةً على أنّها لن تتهاون في ملاحقة المتورّطين.

 

وكانت "اليونيفيل" أعلنت في بيان أمس الجمعة أن ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا ليل الخميس الماضي من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى.

 


