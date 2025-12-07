نتنياهو: تحول تاريخي في التعاون الدفاعي الألماني- الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس، إن العلاقات الألمانية الإسرائيلية شهدت "تحولاً تاريخياً" فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأسلحة.

وأضاف "نتنياهو"، في إشارة واضحة إلى شراء ألمانيا لنظام الدفاع الصاروخي "آرو - 3" الإسرائيلي الصنع، أن الدولة اليهودية "استطاعت صد أعدائها" منذ تأسيسها، وطوّرت قدراتها لمساعدة الآخرين.

وقال: "ألمانيا لا تعمل فقط للدفاع عن إسرائيل، بل إن إسرائيل، الدولة اليهودية، بعد 80 عامًا من المحرقة، تعمل من أجل الدفاع عن ألمانيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وهذا تحول تاريخي يأتي في وقت يشهد اضطرابات وتغييرات دولية كبيرة".

وأوضح نتنياهو، أن المناقشات مستمرة حول كيفية استمرار هذا التعاون الدفاعي في عالم متغير.