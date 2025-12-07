قطاع غزة يواجه نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية

أفادت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، الأحد، بأن 52% من قائمة الأدوية الأساسية، و71% من قوائم المستهلكات الطبية، و70% من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر، مما يعكس أزمة حادة في القطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأزمة تتصاعد مع زيادة احتياجات التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى، حيث تعاني خدمات الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة وعلاج السرطان وأمراض الدم من نقص شديد في الأدوية، بحسب وكالة معاً الفلسطينية

كما تواجه أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعناية الفائقة تحديات كارثية بسبب نقص المستهلكات الطبية، مما يعقد تقديم الرعاية الصحية بشكل ملحوظ.