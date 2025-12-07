اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 8 فلسطينيين، بينهم مسعفان، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة البيرة، وسط الضفة، اعتقل الجيش المسعفين عاهد سميرات، ومجاهد أبو عليا، بعد توقيف مركبة الإسعاف التي كانا يقودانها على حاجز "بيت إيل" المقام على مدخل البيرة، وفق مصادر محلية.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية، الشاب مجد نادر، من بلدة كوبر، شمال رام الله (وسط)، بعد اقتحام البلدة وتسيير دوريات عسكرية في شوارعها، حسب ما أفادت به مصادر محلية للأناضول.

وفي بلدة "سعير" شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 شبان، عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات إسرائيلية اعتقلت كلًا من الأشقاء، عبادة، ومحيي، وسند، وثابت رجا الشلالدة، إضافة إلى ابن عمهم علاء الشلالدة.

وبينت الوكالة، أن عملية الاعتقال جاءت عقب هجوم نفّذه مستوطنون على منازل المواطنين وممتلكاتهم في منطقة حمروش بالبلدة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، خلال عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1090 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.