مصدر بأمن المقاومة: 8 منتسبين لعصابات مدعومة من الاحتلال في غزة سلموا أنفسهم

قال مصدر قيادي في أمن المقاومة بقطاع غزة، إن 8 من المنتسبين للعصابات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي سلّموا أنفسهم للجهات المختصة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن «فتح باب التوبة لمدة عشرة أيام».

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنّ عملية التسليم تمت بشكل طوعي، وجاءت بعد تواصل مباشر من عدد من العائلات، وبدعم واضح من العشائر التي رفعت الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، الأمر الذي ساعد في تسهيل وصولهم للجهات المختصة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار إلى أن باب التوبة ما زال مفتوحًا أمام بقية المطلوبين طوال المدة المحددة، داعيًا كل من تورط إلى اغتنام هذه الفرصة لتسوية أوضاعه وفق الإجراءات المعتمدة.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.