محافظ القليوبية يتابع التطورات في مشروع ممشى أهل مصر ببنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم آخر التطورات في المرحلة "د" من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بمدينة بنها، والتي نفذها استشاري المشروع وجهاز تطوير وإحياء القاهرة الفاطمية، خلال اجتماع لبحث سير العمل.

وأكد المحافظ أن الأعمال تهدف إلى استكمال المشروع وفق أعلى مستويات الجودة، مع مراعاة تطبيق أكواد الهوية البصرية للمحافظة، وضمان تحقيق الشكل النهائي المتناسق للممشى بما يليق بأهالي بنها والقليوبية.

حضر الاجتماع كل من: رئيس جهاز تطوير وإحياء القاهرة الفاطمية، نائب المحافظ، السكرتير العام، معاون المحافظ، استشاريو المشروع، رئيس مدينة بنها، ومدير الشئون الهندسية بالمحافظة.