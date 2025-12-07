محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد البورصة السلعية لبحث إطلاق بورصة التمور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة؛ لبحث إجراءات إطلاق أول بورصة للتمور في مصر، تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية و خطط المحافظة للنهوض بإنتاجية وصناعة التمور ومساهمتها بأسواق التصدير العالمية.

وأكد الزملوط، تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من إجراءات إطلاق البورصة قبل موسم حصاد التمور القادم.

ولفت إلى ضرورة التنسيق لعقد ورش عمل مع المنتجين والمصدرين لدراسة جميع الجوانب الخاصة بالمشروع وتحقيق أقصى إستفادة لكافة الأطراف المعنية وتحديد منظومة تسعير عادلة وريادة تنافسية للمنتج بالأسواق الداخلية و الخارجية.