ليفربول يحدد بديل محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت

كشف تقرير صحفي عن استقرار إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على بديل نجم الفريق محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وسط تكهنات متزايدة حول رحيله عن قلعة آنفيلد.

واتهم صلاح النادي بأنه «ألقاه تحت الحافلة "الأتوبيس"» في مقابلة مثيرة عقب تعادل الفريق 3-3 مع ليدز يونايتد، مؤكدًا شعوره بأن ليفربول «تخلى عنه» وإعلان انتهاء علاقته بسلوت، كما ألمح إلى أنه قد يودع جماهير الريدز في مواجهة السبت المقبل أمام برايتون، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي تصريحات سبقت مقابلة صلاح، أكد الحارس السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا، ديفيد جيمس، أن النادي حدد بالفعل اللاعب الذي قد يخلف النجم المصري.

وقال جيمس لموقع CasinoBernie: «ليفربول لم يكن مضطرًا للتعاقد مع محمد صلاح، وصلاح لم يكن مضطرًا للانضمام للفريق. الصفقة كانت مناسبة للطرفين، لكن إذا لم تعد أرقامه تلبي احتياجات النادي، ومع وجود عرض مناسب، فإن ليفربول سيكون مستعدًا لمناقشة رحيله».

وأضاف: «لا أرى صلاح يستمر فقط للحصول على راتبه، فالحوار بينه وبين النادي دائمًا قائم، وإذا تراجع مستواه أو ظهر عرض مناسب، سيجلس الطرفان لمناقشة المستقبل».

وتابع: «أما إذا عاد صلاح لتقديم الأداء الذي يريده النادي وسجل الكثير من الأهداف، فقد يجذب عرضًا من أندية أخرى، خصوصًا السعودية نظرًا لإمكاناتها المالية، وهذا قد يضع ليفربول أمام موقف صعب، أعتقد أيضًا أن النادي لديه بالفعل لاعب جاهز ليكون البديل».

وكانت تقارير ربطت صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مع اهتمام الهلال والاتحاد بضمه، في سيناريو قد يجمعه بكريستيانو رونالدو ضمن نفس البطولة.

وأوضح جيمس: «صلاح عمره 33 عامًا فقط، انظر إلى رونالدو الذي يبلغ 40 عامًا وما زال يسجل على المستوى الدولي، صلاح معروف بلياقته العالية، وأرقامه لم تتغير، الفارق ربما يعود لسرعة المدافعين المنافسين، لكنه لا يزال قادرًا على تقديم موسم ممتاز ويملك عقدًا كبيرًا أمامه».