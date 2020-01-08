 المجلس الإسرائيلي للشؤون الأمنية يعقد اجتماعا اليوم على خلفية التوترات المتسارعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الإسرائيلي للشؤون الأمنية يعقد اجتماعا اليوم على خلفية التوترات المتسارعة

المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية
المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:05 ص

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني أن المجلس سيعقد اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لبحث آخر التطورات في المنطقة.


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