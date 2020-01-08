المجلس الإسرائيلي للشؤون الأمنية يعقد اجتماعا اليوم على خلفية التوترات المتسارعة

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يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني أن المجلس سيعقد اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لبحث آخر التطورات في المنطقة.