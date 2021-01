أنشيلوتي وسولسكاير أبرز المتنافسين على جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء المديرين الفنيين المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر بالبريميرليج.

وجاء المدير الفني كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون على رأس قائمة المرشحين، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

كما تواجد شين ديتش، المدير الفني لبيرنلي، ضمن قائمة المتنافسين، حيث حقق فريقه الفوز في 3 مباريات، تعادل مباراتين، وخسر في مباراة وحيدة.

وشهدت القائمة تواجد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذي حقق الفوز في 4 مباريات، تعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.

وتواجد دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، ضمن قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر بالبريميرليج، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.

