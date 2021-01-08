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أنشيلوتي وسولسكاير أبرز المتنافسين على جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 2:51 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 2:51 م

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء المديرين الفنيين المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر بالبريميرليج.

وجاء المدير الفني كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون على رأس قائمة المرشحين، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

كما تواجد شين ديتش، المدير الفني لبيرنلي، ضمن قائمة المتنافسين، حيث حقق فريقه الفوز في 3 مباريات، تعادل مباراتين، وخسر في مباراة وحيدة.

وشهدت القائمة تواجد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذي حقق الفوز في 4 مباريات، تعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.

وتواجد دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، ضمن قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر ديسمبر بالبريميرليج، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.


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