هيونداى مصر تعتزم طرح 3 موديلات جديدة بالسوق خلال 2022

فادى محسن نائب الرئيس التنفيذى للشركة: نستهدف بيع 5 آلاف سيارة «بايون» الجديدة خلال العام الجارى



تعتزم شركة هيونداى مصر طرح 3 موديلات جديدة بالسوق المحى خلال العام الجارى، من بينهم السيارة «بايون» 2022 الجديدة التى تم إطلاقها الأسبوع الماضى فى مصر، بحسب فادى محسن، نائب الرئيس التنفيذى لهيونداى بشركة جى بى غبور أوتو.

وأضاف محسن لـ« مال وأعمال ــ الشروق»، على هامش حفل إطلاق هيونداى بايون، أن الشركة تستهدف بيع نحو 5 آلاف سيارة «بايون» خلال العام الجارى.

وأطلقت مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل الحصرى لسيارات هيونداى الكورية فى مصر الأسبوع الماضى، السيارة «بايون» من فئة كروس أوفر CUV الجديدة كلياً لأول مرة فى السوق المصري.

وتأتى السيارة هيونداى «بايون» 2022 عبر 4 فئات مختلفة، حيث يبلغ أقل سعر لها 299 ألف جنيه بينما يصل أعلى سعر إلى 365 ألف جنيه.

ومن جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذى للعلامة، إلى أن شركة هيونداى قامت ببيع نحو 22 ألف و500 سيارة هيونداى فى 11 شهرًا من عام 2021.

وفى سؤاله عن نية الشركة لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أوضح أن زيادة الأسعار يتم تحديدها على أساس عاملين، هما ارتفاع تكلفة عناصر ومدخلات الإنتاج من الشركة الأم، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن، مشيرا إلى أن الشركة تحاول دائما امتصاص الزيادة.

وأضاف «محسن»، الذى بلغ العقد الرابع من عمره، أن الشركة لديها رؤية بشأن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، حيث هناك حالة من التفاؤل بحل الأزمة خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأوضح أن هيونداى تتواجد منذ 30 عاما فى السوق المصرى، وتستحوذ على نسبة 25% من مبيعات السوق المصرى.

وحضر الزيارة الميدانية عدد من مسئولى شركة جى بى غبور أوتو من ضمنهم كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداى بشركة جى بى غبور أوتو.

مواصفات «بايون» 2022

يبلغ الطول الكلى للسيارة 4180 مم، وعرضها 1551مم، وارتفاعها 1500 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 411 لتراً، وتعتمد السيارة على محرك سعة 1400 سى سى يمنحها قوة 100 حصان، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وسعة لترية تبلغ 1.4 لتر.

وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ومكابح مضادة للانغلاق ، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيا، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم.

وتشمل التجهيزات الداخلية شاشة 10.25 بوصة للعدادات، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس.