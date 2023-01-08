السوداني: العراق الجديد هو رسالة سلام وتعاون وشراكة مع الجميع

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد- إن السوداني أكد خلال حضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى، أن الجيش العراقي موضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، مشيرا الى أن الاستقرار لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها الجيش الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة.

وأضاف السوداني أن الجيش العراقي اختار الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة.

وأكد أن الجيش العراقي سجل عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل الأرض، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ.

ولفت إلى أن "العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم، ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".