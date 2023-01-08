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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء ذلك بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بقنا.

وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة.

ومن المقرر تنظيم القافلة على مدار أربعة أيام، تبدأ من1 إلى 4 فبراير المقبل.

وأضاف الداودي أن القافلة سوف تضم العديد من التخصصات الطبية مثل (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية -- الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات)، على نفقة الدولة.

وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الأساتذة المختصين.