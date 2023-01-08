 الصومال والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصومال والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

مقديشيو - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 12:09 م
بحث قائد الجيش الصومالي، اللواء أدوا يوسف راغي، مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي وبعثة (ATMIS) في الصومال، السفير محمد الأمين سويف، سبل تعزيز التعاون بين الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس).

وتطرق الجانبان -خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد- إلى سير العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على فلول مليشيات الخوارج، والانتصارات التي تحققت في تلك العمليات.

وأكد قائد قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس)، بيتر أومولا، والذي شارك في اللقاء، دعمه الكامل للشعب والحكومة الصومالية، لاسيما في تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المحررة.

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