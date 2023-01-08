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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من مفاوضات ضم مروان عطية نجم الاتحاد السكندري.

ودخلت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد السكندري للتعاقد مع مروان عطية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا لم يطلب ضم مروان عطية للزمالك، ولكن بسبب الضغط الجماهيري تحدثت مع رئيس الاتحاد بشأن ضم اللاعب في الصيف الماضي».

وأضاف رئيس الزمالك: «تواصلت في شهر سبتمبر الماضي، لاتفاق شفهي مع محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد) بشأن ضم عطية في الميركاتو الشتوي، مقابل 12 مليون جنيه وإعارة محمود علاء دون مقابل مادي».

وأوضح منصور: «فوجئت بـ مصيلحي يتحدث معي منذ أيام بشأن صفقة مروان عطية، وقالي الأهلي طلب ضم اللاعب مقابل 25 مليونا وبيراميدز 30 مليونا، كم ستدفع لإنهاء الصفقة».

وواصل رئيس الزمالك: «مروان أخبرني أنه يريد 15 مليون جنيه راتبا سنويا في الزمالك، مثلما سيتقاضى إذا انضم للأهلي أو بيراميدز، ولكن اللاعب وقع معي رغبة وعقودا منذ الصيف».

وتابع: «إذا انضم مروان عطية للأهلي أو بيراميدز سنقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضده، لأننا نمتلك عقودا عليها توقيعه منذ الصيف الماضي، وأخبرنا إدارة الاتحاد أننا لا نريد الصفقة».

وأتم: «الزمالك لن يدفع 15 مليون جنيه راتب لاعبا مهما كان اسمه، نجوم الفريق لا يتقاضون تلك الأموال ومن بينهم زيزو أفضل لاعب في مصر، ونريد قطع إعارة محمود علاء ويعود إلينا في يناير الجاري».