نادى الرجاء المطروحي يفوز على فريق المنتزة بـ 3 أهداف مقابل هدفين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق نادى الرجاء لكرة القدم، فوزاً غالياً على المنتزة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر بدوري القسم الثالث، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب المصنع الحربي، ليرتفع رصيد الرجاء الى النقطة رقم 19 محتلآ بهما المركز الـ7 بجدول المسابقة.

وأحرز أهداف فريق نادى الرجاء كلآ من: اللاعبون عادل زينهم بينما، و شرف الدين صبحى، وأختتم الأهداف نادر سمير.

وقال روفة سلومة الصريحى مسؤول المركز الإعلامي لفريق كرة القدم لنادي الرجاء، إنه و بهذه النتيجة تحققت بعد الدعم المستمر للفريق الأول من قبل الحاج سعد أبوصندوق رئيس مجلس إدارة النادي لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحقيق أمال وطموحات جماهير محاربي الصحراء بالصعود إلى القسم الثانى مجدداً.

وأضاف أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق مصممون على مواصلة الفوز فى المباريات المتبقية من زمن المسابقة، وهى لاتقبل القسمة على اثنين لأنهاء بالنسبة لهم محددا للبقاء فى البطولة.

يذكر نادى الرجاء لعب حتى الآن 14 مباراة حقق فيها 5 فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل فى 4 مباريات ولدية 19 نقطة محتلآ بهم المركز السابع عشر بجدول المسابقة.