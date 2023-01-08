أيندهوفن يتعادل مع سبارتا روتردام في الدوري الهولندي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل فريق أيندهوفن مع سبارتا روتردام سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الهولندي، والتي شهدت أيضا تعادل ألكمار مع فيتيسه أرنهايم 1/1 وفالفيك مع هيرينفين سلبيا، وفوز جو أهيد إيجلز على فورتانا سيتارد 2 / صفر.

وفشل فريقا أيندهوفن وسبارتا روتردام في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني كما رفع سبارتا روتردام رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق ألكمار مع ضيفه فيتيسه أرنهايم 1 / 1.

وتقدم ألكمار بهدف سجله فانجيليس بافليديس في الدقيقة 77 وتعادل فيتيسه عن طريق محمد سانكوح في الدقيقة 87.

ورفع ألكمار رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس كما رفع فيتيسه أرنهايم رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل فالفيك مع هيرينفين سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع فالفيك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، كما رفع هيرينفين رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز جو أهيد إيجلز على فورتانا سيتارد بهدفين نظيفين سجلهما باس كويبرس وبوبي أديكاني في الدقيقتين 21 و44.

ورفع جو أهيد إيجلز رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد فورتانا سيتارد عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.