 أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 111 ألفا و170 جنديا - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 111 ألفا و170 جنديا

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 9:52 ص
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 111 ألفا و170 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 430 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3069 دبابة و6130 من المركبات المدرعة و2065 من النظم المدفعية و431 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوي و285 طائرة و272 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1849 طائرة بدون طيار و4 آلاف و801 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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