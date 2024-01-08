مدرب غينيا بيساو: هدفنا تجاوز دور المجموعات في أمم إفريقيا

أكد باسيرو كاندي مدرب منتخب غينيا بيساو أن هدفه في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار هو تجاوز دور المجموعات.

ووصل منتخب غينيا بيساو، أمس إلى أبيدجان، من أجل المشاركة في النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وتلعب غينيا بيساو ضمن المجموعة الأولى مع كوت ديفوار البلد المضيف ونيجيرا وغينيا الاستوائية.

وقال باسيرو كاندي في تصريحات لموقع الكاف عن مباراته الافتتاحية ضد كوت ديفوار: "لقد اعتدت على ذلك، خلال أول منافسة شاركت فيها، لعبت المباراة الافتتاحية أمام الجابون، وتعادلنا في النتيجة (1-1) وأعلم أن كوت ديفوار أقوى من الجابون، لكن غينيا بيساو ستقوم بعملها رويدا رويدا".

وأتم: "هدفنا هو اجتياز الدور الأول وصحيح أن مجموعتنا صعبة للغاية مع وجود منافسين مثل كوت ديفوار، نيجيريا وغينيا الاستوائية، لكن كل شيء ممكن، في كرة القدم، كل شيء ممكن".