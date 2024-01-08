 جولدن جلوب 81.. ليلي جلادستون أفضل ممثلة لفيلم درامي عن «قتلة زهرة القمر» - بوابة الشروق
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جولدن جلوب 81.. ليلي جلادستون أفضل ممثلة لفيلم درامي عن «قتلة زهرة القمر»

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:25 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

حصدت الممثلة ليلي جلادستون جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن دورها في فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon».

ونافسها على الجائزة كلا من أنيت بينينج عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»، وكايلي سباني عن فيلم «بريسيلا - Priscilla»، وكاري موليجان عن فيلم «الموسيقار - Maestro»، وجريتا لي عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»، وساندرا هولر عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall».


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