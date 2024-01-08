بنك التنمية الجديد يحصل على أول قرض مجمع

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قالت مصادر مطلعة إن بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، حصل على قرض مجمع بقيمة ملياري دولار من أكثر من 10 بنوك، وهو أول قرض مجمع منذ تأسيس البنك التنموي في 2015.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن البنك الموجود مقره في مدينة شنغهاي الصينية كان يستهدف اقتراض 1.25 مليار دولار عندما بدأ السعي للحصول على القرض المجمع الذي يصل أجله إلى 3 سنوات.

وتلقى البنك تعهدات من عدة بنوك صينية وبنوك شرق أوسطية ومنها بنك الخليج الكويتي وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك).

وتولت بنوك "بنك أوف تشاينا ليمتد، ودي.بي.إس جروب هولدنجز، وستيت بنك أوف إنديا، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول"، ترتيب هذا القرض في البداية.

وسيستخدم البنك حصيلة القرض في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة في الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر وبنجلاديش.

ولم يرد اسم روسيا التي تعاني من تداعيات العقوبات الغربية الصارمة على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

يذكر أن تجمع بريكس يضم الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وروسيا، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.