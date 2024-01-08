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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل موظف وإصابة آخر بطلق ناري في منطقة الصف جنوب المحافظة.

وتبين وجود خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 9 سنوات بسبب خلافات بينهما، وتجدد الخلاف مرة أخرى، أدى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، ومصرع موظف وإصابة آخر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنها مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية، أدت إلى مقتل "سعد. س"، 48 سنة، موظف، بطلق ناري بالرأس، وإصابة "صبحي . ع"، 48 سنة، موظف.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.