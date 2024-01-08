على الرغم من المخاوف التي راودت منظمو الدورة الـ 81 لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024، المُقام في فندق بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، بإقامة مظاهرات على خلفية أحداث الحرب على غزة، ونشر شرطة لوس أنجلوس قواتها في الأرجاء لمنع أي من أعمال العنف والشغب بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قام بعض النجوم الوافدين على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب بوضع دبابيس بأشرطة صفراء لدعم الكيان الصهيوني في حربه على غزة، ومنهم الممثلة الأمريكية جيه سميث كاميرون، التي أضافت لفستان أزرق ارتدته دبوس أصفر اللون، بينما وضع الممثل البريطاني من أصل مصري، خالد عبد الله، نجم مسلسل "The Crown" شارة بيضاء حول معصمه وحمامة سلام بدعوة لوقف الحرب على غزة.

وكان موقع "The Hollywood Reporter" قد أفاد بأن هناك دعوات من الجانب الإسرائيلي باستغلال حفل شهير لتوصيل رسالتهم، إلى جانب ضغوطات من قبل منظمات يهودية لإجبار الحاضرين على ارتداء شارة صفراء تدعم حركة ""bring them home لكيان الصهيوني وتنديداً بإطلاق سراح 136 من الأسرى التي تحتجزهم حركة حماس.