ترامب يواصل حملته لضم كندا وينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا

في خطوة غير مسبوقة، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم ، صورتين عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، تُظهران خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد ضُمت إليها كندا، تحت العلم الأمريكي، معلقاً عليها "أوه كندا".

وكان ترامب، قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى "ضم كندا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدًا باستخدام ما وصفه بـ"القوة الاقتصادية" لتحقيق ذلك، دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري.

وأوضح أن اندماج البلدين سيكون "خطوة إيجابية"، مشيرًا إلى أن "إزالة الحدود المصطنعة بين الدولتين سيعود بالفائدة على الأمن القومي وسيخلق فرصا اقتصادية جديدة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته للاندماج بين البلدين.

وفي رد حاسم، أكد ترودو أن كندا "لن تخضع لأي ضغوط من الولايات المتحدة"، قائلا: "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".

تصريحات ترامب أثارت موجة من الانتقادات على الساحة الدولية، حيث وصفتها جهات عدة بأنها "غير مسبوقة ومثيرة للجدل"، في حين أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات بين البلدين الحليفين.