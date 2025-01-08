سفارة واشنطن في سوريا: مسئولون أمريكيون تواصلوا مع الإدارة الحالية وهذا ما أكدوه

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أعلنت سفارة واشنطن لدى دمشق، أن مسئولين أمريكيين تواصلوا مع السلطات الحالية في سوريا، وأكدوا دعم واشنطن للانتقال السياسي الشامل والتمثيلي في البلاد.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «تواصل المسئولون الأمريكيون مع السلطات المؤقتة في دمشق مجددًا، وأكدوا دعم الولايات المتحدة لانتقال سياسي شامل وتمثيلي».

وأشارت إلى أن «المسئولين ألقوا الضوء على إصدار الترخيص العام رقم 24 لدعم الشعب السوري في سعيه لإعادة بناء حياته وبلاده».

وزار وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، العاصمة دمشق في 20 ديسمبر الماضي والتقى بقائد الإدارة الحالية، أحمد الشرع.

والاثنين الماضي، خففت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية في سوريا؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما، يستمر ستة أشهر، يجيز بعض المعاملات مع الحكومة السورية، ومن بينها بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن وزارته «ستواصل دعم المساعدات الإنسانية والحكومة المسئولة في سوريا».