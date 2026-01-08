ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات الورش التدريبية المتخصصة ضمن الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفه هيئة قصور الثقافة.

افتتحت فعاليات اليوم بورشة السينوغرافيا، حيث تحدث الدكتور علي السوداني عن عناصر الديكور المسرحي باعتبارها من الركائز الأساسية لأي عرض. وأوضح أن هذه العناصر تشمل:

المجسمات ثلاثية الأبعاد التي تجسد المكان المسرحي،

الخلفيات التي تحدد الفضاء العام للمشهد،

الأقمشة التي تضفي مرونة وحسًا بصريًا متجددًا،

العناصر المتحركة المستخدمة لتغيير المشاهد ودعم الإيقاع الدرامي.

كما تناول السوداني دور الإضاءة في تشكيل الصورة المسرحية وخلق الحالة الشعورية، إلى جانب العناصر الديكورية الصغيرة التي تثري التفاصيل الدرامية. وختم حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي للمسارح الحكومية في دعم الحركة المسرحية ورعاية المواهب الشابة.

في ورشة إعداد الممثل، استكمل الفنان الجزائري هارون الكيلاني التعريف بأدوات تطوير أداء الممثل، موضحًا كيفية التعامل مع التفاصيل الدقيقة للشخصية، من خلال تدريبات عملية تفاعلت معها المشاركون بشكل ملحوظ.

تنفذ هذه الورش بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتستمر حتى يوم الجمعة، بهدف تنمية المهارات الفنية للكوادر الشابة وتطوير الحركة المسرحية بالمحافظة.