محافظ القاهرة يؤكد الاستمرار في إزالة العقارات المخالفة دون استثناء تنفيذا للقانون

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة في إزالة العقارات المخالفة دون استثناء مهما كان حجمها أو موقعها في كل أحياء العاصمة لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وقال محافظ القاهرة - في تصريح اليوم السبت - إنه سيتم التعامل مع أية محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

وفي هذا السياق، تمكنت أجهزة حي الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية من إزالة عقار يتكون من الدور الأرضي و3 أدوار متكررة على مساحة 120 م2 ويقام على أرض أملاك دولة وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر إسماعيل بالأميرية البلد.

كما تمكنت أجهزة الحي من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحي، بالإضافة إلى إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80 بجوار سوق الزاوية الحضاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة وبكل حزم لمنع المخالف من الاستفادة من مخالفته ، مطالباً المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل حتى لا يواجهوا مشاكل فى إدخال المرافق أو تتعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم.