ختام الدورة 12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمؤتمر إعلان الجوائز

يختتم في الخامس مساء غد الخميس فعاليات الدورة 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمؤتمر صحفي يعلن فيه السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، جوائز مسابقاته الأربعة بالإضافة لجوائز نقاد الفيبريسي.

وقال فؤاد إنه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر وفي إطار توجهات الدولة للقيام بالفعاليات الضرورية فقط، وأيضا مراعاة للحالة الدولية الحزينة بسبب فاجعة زلالي سوريا وتركيا، تقرر استبدال احتفال ختام الأقصر السينمائي بمؤتمر صحفي لإعلان الجوائز وتوزيعها على الفائزين بالقاعة الكبرى بفندق الإقامة.

أقيم مهرجان الأقصر هذا العام تحت شعار "السينما خلود الزمان" ويتنافس خلالها 55 فيلمًا من 30 دولة من بينها السنغال ضيف الشرف، وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما من بينها أربعة أفلام عربية هي الوثائقي (القطرة) من تونس والروائي (الحياة ما بعد) من الجزائر والوثائقي (بيت الشعر) من المغرب والوثائقي (بعيدا عن الوطن) من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد، وبيدرو بيمنتا.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.