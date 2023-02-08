مدبولي: طرح 3 بنوك بالبورصة قبل نهاية الربع الأول من 2024

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة يتضمن "بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الدولة في العربي الإفريقي الدولي".

وكانت إدارة البورصة، أعلنت في يناير الماضي، تقدم بنك القاهرة، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعه على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، وأن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كما أعلنت البورصة، خلال أبريل الماضي، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وقال رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، إن صفقة عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر،.

وتم تأجيل الطرح بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية قبل أن يلقي النزاع الروسي الأوكراني ظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي.

وتعود خطة بيع بنك القاهرة- الذي يعد من أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي- إلى ما قبل 2010، وفي سبيل تنفيذ هذا الهدف وقتها تم تغيير قانون البنك ونقل ملكيته إلى شركة مصر المالية للاستثمارات المملوكة لبنك مصر لتسهيل عملية البيع، لكن جميع المحاولات التي تمت لبيع البنك لم تكلل بالنجاح بسبب عوامل داخلية وأوضاع اقتصادية عالمية غير مواتية.

ويعد بنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى الجهاز المصرفي على مستوى الأصول يعد شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال).

ويأتي طرح الثلاثة بنوك في البورصة ضمن 32 شركة تخطط الحكومة لطرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.